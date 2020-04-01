Bakan Albayrak ve Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan ücretli öğretmenlere müjdeyi verdi. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.
BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi