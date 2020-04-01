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Ekonomi

Bakan Albayrak ve Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlere müjde

Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:32
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan ücretli öğretmenlere müjdeyi verdi. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.

BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi 

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