Bakan Albayrak ve Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlere müjde

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:32

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan ücretli öğretmenlere müjdeyi verdi. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.

BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi

