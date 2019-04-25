Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak vergi politikaları ve vergi reformuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
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Albayrak açıklamasında, "Gelir İdaresi Başkanlığımız ve bünyesindeki tüm vergi dairesi başkanları ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.
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