21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,948
  • 6,6449
  • 244.938
  • 94.109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak vergi politikaları ve vergi reformuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/04/25/250420191736461366672_3.jpg>
 
Albayrak açıklamasında, "Gelir İdaresi Başkanlığımız ve bünyesindeki tüm vergi dairesi başkanları ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

AYS: Bosna Hersek’te mülteci aileler kafeste tutuluyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Ukrayna kararı AB'yi gerdi: Bu yeni bir saldırıdır

Ukrayna kararı AB'yi gerdi: Bu yeni bir saldırıdır

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'
 

POPÜLER HABERLER

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA