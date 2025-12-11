Bakan Bayraktar: 2035'e kadar yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliğinin (ERRA) 25'inci kuruluş yıl dönümünü video mesajla kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, video mesajında, Türkiye'de elektrik talebinin son 20 yılda 3 katına çıktığını, gelecek 30 yılda bir kez daha 3 katına çıkmasının beklendiğini belirterek, bu talebi karşılamak için elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımına büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Enerji sektöründe gelecek yıllarda yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların enerji sistemlerine entegrasyonu gibi zorluklarla karşılaşılacağını belirten Bayraktar, "Ancak iyi bir düzenleyici çerçeve sayesinde istikrar ve öngörülebilirlik sağlayabilir, tüketicileri koruyabilir, yatırımcı nezdinde güven inşa edebilir, bilgi üretebilir ve inovasyonun önünü açabiliriz. ERRA, eğitim, karşılıklı öğrenme ve iyi düzenleme uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla bu düzenleyici kapasitenin inşasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle bu işbirliğine büyük önem veriyoruz ve ERRA'yı her alanda desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 120 gigavatı aştığına, bunun yüzde 60'ından fazlasını yenilenebilir enerjinin oluşturduğuna dikkati çekerek, "2035'e kadar sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu genişlemeyi rekabetçi ihaleler, iyileştirilmiş ve hızlandırılmış izin süreçleri ve şeffaf, piyasa tabanlı bir çerçeveyle destekliyoruz. Tüm bu yatırımları ve projeleri, sağlam ve proaktif bir düzenleyici mekanizmayla yürütüyoruz." bilgisini verdi.

Küresel enerji görünümünün hızla değiştiğine işaret eden Bayraktar, düzenlemelerin kalitesinin bu dönüşümün başarısını büyük ölçüde şekillendireceğini belirtti.

Bayraktar, 25 yıl boyunca ERRA'ya katkıda bulunan herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

"İyi bir düzenleme riski azaltır, yatırımı çeker ve yeni teknolojilere olanak sağlarken, kötü düzenleme bunların tam tersine yol açar. Bu nedenle ERRA'nın misyonu hayati önemini korumaktadır. Vatandaşlarımız için daha güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerji piyasalarını hep birlikte inşa etmeye devam edebiliriz."