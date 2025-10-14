İSTANBUL 21°C / 12°C
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Niğde Bor'da yapılacak olan yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 MW depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldi' dedi.

IHA14 Ekim 2025 Salı 19:15 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar duyurdu! 1 milyar dolarlık yatırım son aşamada
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji şirketi Masdar'ın CEO'su Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir iş birliği perspektifi ortaya koyduk. Bu kapsamda; Niğde Bor'da yapılacak olan yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 MW depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik. Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı" dedi.

"2053 NET SIFIR HEDEFİMİZE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Birleşik Arap Emirlikleri ile özellikle yenilenebilir enerji projeleri odağında stratejik iş birliğimizi hükümetler arası mutabakat zaptı ile daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji vizyonumuza güç katacak iş birlikleriyle altyapılarımızı güçlendirerek 2053 net sıfır hedefimize ulaşmayı ve bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

