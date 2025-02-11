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Ekonomi

Türkiye ile kardeş ülke arasında doğal gaz anlaşması: Tarihi imzalar resmen atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık' dedi.

AA11 Şubat 2025 Salı 13:05 - Güncelleme:
Türkiye ile kardeş ülke arasında doğal gaz anlaşması: Tarihi imzalar resmen atıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşmayla 1 Mart'tan itibaren teslimatın başlaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

1 MART'TA BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart'ta başlanması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Türkmenistan enerji işbirliğinde tarihi bir adım atıldığını kaydetti.

Geçen yıl martta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov katılımıyla Antalya'da imzalanan doğal gaz alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşıldığını ifade eden Bayraktar, "Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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