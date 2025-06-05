İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3224
  • EURO
    44,992
  • ALTIN
    4296.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bayraktar: Herkes Gabar'ı yakından takip ediyor
Ekonomi

Bakan Bayraktar: Herkes Gabar'ı yakından takip ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık personeliyle bayramlaştı. Bakan Bayraktar, arz güvenliğinde sıkıntı yaşandığında gündeme geldiklerine işaret ederek, 'Yaptığımız işin böyle bir nankör tarafı var ama hamdolsun özelikle son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ülkemizde birçok insana, vatandaşımıza adeta ümit olduk. Herkes, artık bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor, orayı yakın bir şekilde takip ediyor.'

AA5 Haziran 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Herkes Gabar'ı yakından takip ediyor
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramlaşma töreninde konuşan Bayraktar, son yıllarda yürütülen çalışmalara değindi.

Kurumun yemekhanesinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Bakanlığın yanı sıra bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların çalışanları da katıldı. Çalışanlara yaptığı konuşmada büyük bir enerji ailesi olduklarını vurgulayan Bayraktar, son bir yılda hedeflenen konularda önemli adımlar attıklarının altını çizdi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının bitirilmesinin kendileri için "kızıl elma" olduğunu, ekonomide daha güçlü olmak için dışa bağımlılığı sona erdirmek gerektiğini vurguladı.

Tüm ülkeye 7 gün 24 saat elektrik ve doğal gaz, 32 milyon araca da akaryakıt götürmeyle alakalı büyük çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin Gabar'da petrol üreten, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerle üretimi arttıran bir ülke olduğunu vurguladı.

- "GÖRÜNMEYEN BİRÇOK KAHRAMANIN EMEĞİNE HAKSIZLIK YAPMAYIN"

Bayraktar, arz güvenliğinde sıkıntı yaşandığında gündeme geldiklerine işaret ederek, "Yaptığımız işin böyle bir nankör tarafı var ama hamdolsun özelikle son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ülkemizde birçok insana, vatandaşımıza adeta ümit olduk. Herkes, artık bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor, orayı yakın bir şekilde takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman zaman farklı kesimlerden eleştiriler aldıklarını, yaptıkları işlerin hafife alındığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Her seçim döneminde 'Bunlar petrol bulurlar, gaz bulurlar.' deniyor. Biz, siyasiler olarak bu tarz eleştirilere hazırız, açığız ama eleştirileri yapanlara şunu söylüyorum: Burada çalışan binlerce insana, görünmeyen birçok kahramanın emeğine haksızlık yapmayın."

Bayraktar, yaz ayına girildiğine ve elektrik talebinin mevsime bağlı artacağına işaret ederek, "45 dereceyi aşan yerler olacak. Arkadaşlarımız, iletim ve dağıtım şebekesinde birçok yerde 7/24 çalışmaya devam edecekler. Onların bu emeklerine karşı haksızlık etmeyin." ifadelerini kullandı.

Çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bayraktar, bakan yardımcılarıyla programa katılan personelle bayramlaştı.

  • Alparslan Bayraktar
  • doğal gaz
  • petrol

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.