Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) kapsamında İzmir'de bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu'na katıldı.

Bakan Bayraktar, burada Azerbaycanlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, forumun dördüncüsünün yapıldığını, organizasyonun yavaş yavaş geleneksel hale getirildiğini ifade etti.

Foruma gelecek yıl Azerbaycan'da devam edeceklerini, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğine dünyada ender rastlandığını belirten Bayraktar, "Bunun içinde iki ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve ekonomisine katkı sağlayan birçok proje olmasının yanında bir başka özelliği daha var. İki ülke, bu işbirliği sayesinde birbirini bir anlamda tamamlayarak aslında Avrupa'nın ve bölgenin arz güvenliğine çok önemli katkıda bulunuyor. Onun ötesinde küresel petrol piyasaları için Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi ile dünya küresel petrol arzında çok önemli bir katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın başta Avrupa olmak üzere dünya için arz güvenliği ve enerji tehlikesizliğine çok önemli katkılar sağladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"O anlamda önemli ve örnek bir işbirliği olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu forum kapsamında bizim formatımızda çalışma gruplarımız var. Bu çalışma grupları içinde yine madenden enerji verimliliğine, enerji regülasyonlarından iletimine ve hidrokarbonlara kadar birçok alan var. Bugünkü forum özelinde açıkçası biz dijitalleşmeyi de bu çalışma gruplarının en önemli görevi haline getirmiş olduk ve ümit ediyorum önümüzdeki yıla kadarki çalışmalarda bu konu onların temel gündem maddesi olacak. Çünkü dijitalleşme aslında her alanı etkileyecek özellikte bir konu. Çalışma gruplarımız aynı zamanda biraz önce yaptığımız iş forumuyla beraber iş dünyasından da sahadan gelen sesleri dinlediğimiz bir formata kavuşmuş durumda. Dolayısıyla biz burada hem hükümetler, bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasında hem de iş dünyasını bir araya getirerek çok daha sonuç odaklı bir çalışma haline bu forumu getirmiş durumdayız."

"ÇOK ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZ VAR"

Yeni bağlantının elektrik iletim hatları üzerinden olacağını dile getiren Bayraktar, doğal gaz ve petrolde yaklaşık 20 yıla yakın süredir devam eden işbirliğinin şimdi elektrikle farklı bir boyuta geçtiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünyada, ülkemizde elektrik talebinin arttığı ve elektrik üretim kaynaklarının farklılaştığı, yenilenebilir enerjinin öne çıktığı bu dönemde özellikle Azerbaycan'da Hazar'daki, Nahçıvan'daki yenilenebilir enerji potansiyelinin üretime dönmesi ve üretimden sonra da pazarlara, Türkiye gibi büyük bir piyasaya ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya erişimiyle alakalı çok iddialı hedeflerimiz var. Bu aramızdaki gönül bağlarını enerji bağlarıyla, iletim hatlarıyla, boru hatlarıyla, doğal gaz hatlarıyla güçlendiriyoruz ve hakikaten hem iki ülkeye hem de bölgeye arz güvenliğinde katkılar sağlıyoruz. Bu iletim hatlarını Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında tesis ettiğimiz 4'lü yeşil enerji koridoruyla da aslında güçlendiriyoruz. İki ülke arasında çok büyük bir uyum, potansiyel ve mevcut projeler var. Geleceğe dönük çok önemli hedeflerimiz var."

Bakan Bayraktar, İzmir'de Azerbaycan'ın ve Socar'ın çok büyük yatırımları olduğunu da sözlerine ekledi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da misafirperverliğinden dolayı Bayraktar'a teşekkür etti.

Forumun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahbazov, forumda birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Şahbazov, Türkiye ve Azerbaycan arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu vurgulayarak, enerji konusunda geleceğe dair önemli planların hayata geçirildiğini ifade etti.