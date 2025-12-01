İSTANBUL 13°C / 7°C
Ekonomi

Türkiye'nin 6. sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'de olacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin 6. sondaj gemisi yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Sarayburnu açıklarında bulunan Seven Vega gemisini ziyaret etti.

Gemi, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında denizaltına boru döşeme işlemini gerçekleştirecek.

Bakan Bayraktar, hedefin birinci fazda olduğu gibi ikinci fazda da 10 milyon metreküp doğalgaz üretmek olduğunu belirterek, çalışmalara ilişkin şu detayları paylaştı:

"Bugün Sakarya Gaz Sahasındaki projemizin ikinci faz için önemli bir gün önemli bir aşama. İçinde bulunduğumuz seven mega gemisi ile beraber biz deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımıza birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi ile oradaki üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışmalar hazır hale gelecek ve Osmangazi gemimiz inşallah 2026 yılı haziran temmuz aylarında hazır olduğunda elimizdeki lokasyona gidecek. Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek."

