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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Kırgızistan ile enerji alanında mutabakat zaptı imzaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırgızistan ile enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında ortak projeler geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji projelerinin teşvik edilmesini hedeflediklerini bildirdi.

AA5 Kasım 2024 Salı 13:13 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Kırgızistan ile enerji alanında mutabakat zaptı imzaladık
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Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretine eşlik ettiklerini kaydetti.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldıklarını belirten Bayraktar, enerji alanında işbirliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Toplantı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un huzurlarında Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev ile ülkelerimiz arasında enerji alanında işbirliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında ortak projeler geliştirmeyi, başta güneş, rüzgar ve hidroelektrik olmak üzere enerjinin farklı alanlarında özel sektör girişimlerinin teşvik edilmesini hedefliyoruz."

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