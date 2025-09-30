İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
Ekonomi

Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 'Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz' dedi.

30 Eylül 2025 Salı 21:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz.

