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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile enerji ve maden alanında iş birliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile görüştü
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Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Kongo Başbakanı Makosso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmede konuk başbakan ile madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki güçlü potansiyeli ve yenilenebilir enerji kapasitesiyle öne çıkan Kongo ile ortak projeler geliştirme imkanlarını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika ülkeleriyle enerji ve maden alanlarındaki ortaklıklarımızı geliştirmeyi, karşılıklı kazanıma dayalı kalıcı iş birlikleri tesis etmeyi hedefliyoruz."

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • Bakan Bayraktar
  • Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso

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