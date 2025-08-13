İSTANBUL 30°C / 23°C
  Bakan Bayraktar ''rekor kıracağız'' diyerek duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye
Ekonomi

Bakan Bayraktar ''rekor kıracağız'' diyerek duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye

Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyada 11'inci sırada olduğunu aktararak, 'Bu sene bir rekor kıracağız, rüzgar ve güneşte 10 bin megavatlık ilave kurulu güce sahip olacağız.' dedi. Hedeflerinin nükleer lige çıkmış bir Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, 'Birinci reaktörün kubbesi kapalı durumda. İkinci, üçüncü ve dördüncü reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Sahada muazzam bir çalışma var.' ifadelerini kullandı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:13
Bakan Bayraktar ''rekor kıracağız'' diyerek duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı"na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Enerjisi" oturumunda konuşan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalıştıklarını vurguladı.

Bayraktar, 2016'da ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası ile yeni bir çağ açıldığını ve Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han Sondaj Gemilerini enerji filosuna kattıklarını belirterek, "Biz bu gemilerle kendi jeologlarımızla, kendi jeofizikçilerimizle, kendi petrol mühendislerimizle beraber bu operasyonu yapabilir hale geldik. Orada petrol varsa petrol, doğal gaz varsa onu arıyoruz. Bu operasyonlar başarıya ulaştı, daha da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan'da yürütülen çalışmalara değinen Bayraktar, "(Bunlar arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler) demediler mi? Muhalefet hep bunları söylüyor. Hatta muhalefet, 'Akdeniz'de ne işimiz var?' dedi. Mavi Vatan bir masal diyorlar, biz Allah'ın izniyle Mavi Vatan'da adeta bir destan yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Gabar'da üretilen günlük 80 bin varil petrolün yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe denk geldiğini ve Gabar'ın "Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin ne kadar büyük bir atılım yapacağının bir örneği olduğuna işaret ederek, "O kadarlık petrolü almak için dışarıya bu dövizi ödüyorduk. Şimdi o iş bitti. Hem para cebimizde kaldı, hem de bu değeri biz yerin altından çıkarıp ekonomimize katıyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEF, NÜKLEER LİGE ÇIKMIŞ TÜRKİYE

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyada 11'inci sırada olduğunu aktaran Bayraktar, "Bu sene bir rekor kıracağız, rüzgar ve güneşte 10 bin megavatlık ilave kurulu güce sahip olacağız. Türkiye'de bugün evlerimizde ihtiyaç duyduğumuz elektriğin tamamını güneş ve rüzgardan karşılayan bir ülke haline geldik." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaatın devam ettiğini ve hedeflerinin nükleer lige çıkmış bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Birinci reaktörün kubbesi kapalı durumda. İkinci, üçüncü ve dördüncü reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Sahada muazzam bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Madenlerde veya madenlerle ilgili endüstrilerde 150 bin kişinin çalıştığını kaydeden Bayraktar, bu sayının çok rahatlıkla artabileceğini ve Türkiye'nin ekonomisinde madenin rolünü, madenin payını çok daha ileri olabileceğini vurguladı.

Bayraktar, devletin büyük bir destek programı uyguladığını ve desteklerin devam edeceğini vurgulayarak, bu destekleri ihtiyaç sahibi veya dar gelirli vatandaşlara yoğunlaşacaklarını belirtti.

Bu yılın destek rakamının 700 milyar liraya ulaşacağına ve finansmanıyla birlikte bu tutarın neredeyse 1 trilyon lira olacağına işaret eden Bayraktar, "Biz 'Destekler devam etsin ama bunu ihtiyaç sahibine verelim' diyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'nin enerji atılımları için özel olarak hazırlanan rap şarkının ilk dinletisi de gençlerle yapılan bu buluşmada yapıldı. Şarkıda "Bu Türkiye'nin gücü, bu gençliğin ateşi! Yeniden yazılıyor bak, enerjinin hikayesi. Gelecek bizim elimizde, parlıyor Türkiye'nin güneşi! Yükseliyoruz zirveye, bu bizim zafer müjdemiz!" ifadeleri yer aldı.

