Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik (DOSTEK) Kolejinde sanayiciler ve öğrencilerle buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide ve madenlerde Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarıp ve Türkiye'yi enerjide ve madende bağımsız hale getirebilirsek Türkiye'nin önünde muazzam bir gelişme potansiyeli var" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli Organize Sanayi Bölgesi DOSTEK Koleji'ni ziyaret etti. Teknofest 2025'te 4 ana kategoride ödül alan öğrenciler, okula gelen Bakan Bayraktar'ı Ecogreen Enerji'nin destekleriyle ürettikleri elektrikli araç ile karşıladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, burada gençlerden araç hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti, kolejin konferans salonunda sanayiciler, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Osman Uğurlu, Denizli OSB'nin 5,6 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 217 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 30 bini aşkın çalışanının olduğunu ifade etti. Denizli OSB'nin yıllık 45 milyon metreküp doğalgaz tüketiminin, 77 megavat çatı tipi güneş enerji üretimi tesisi ile güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Uğurlu, "Yatırımına başladığımız güneş enerjisi üretim santrali tesisimizde enerji üretmeyi hedefliyor, maliyetlerimizi düşürürken, yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz. Dünya Bankası finansmanıyla inşa edilecek olan Gelişmiş Atık Su Arıtma Tesisimizle çevreye duyar üretim vizyonumuzun somut örneklerinden biridir. Ayrıca diğer odalarla beraber kuruyor olduğumuz Teknopark projemizle sanayimizi yüksek teknolojiyle buluşturacak girişimcilerimize ve gençlerimize güçlü bir Ar-Ge ortamı sunacağız. Burada buluştuğumuz DOSTEK Kolejimiz tamamen sanayicilerimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle faaliyetlerini sürdüren ve bizler için ayrı bir gurur kaynağı olan eğitim kurumumuzdur. Yaklaşık bin 100 öğrencimizle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştiren okulumuz gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlamaktadır. Denizli OSB Sanayicileri olarak uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeşil dönüşünü gerçekleştirebilmek adına hal hazırda kapasitesini tamamen kullanıyor olduğumuz 77 megavatlık TEİAŞ bağlantı gücümüzün arttırılması ve hiçbir sanayicimizin çatısının boş kalmaması adına desteğinizi istiyoruz" dedi.

"SADECE YENİLENEBİLİR ENERJİ YETMİYOR TÜRKİYE'NİN DİĞER KAYNAKLARA DA İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin Dünya'da satın alma payı olarak 11. Dünya ekonomisinde ise 17. sırada olduğunu hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin dünyada petrol ve doğalgaz rezervinin 3'te 2'sine sahip bir bölgede olduğunu vurguladı. Türkiye'nin en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "En önemli gücümüz üreten bir tüm ülke olmamız, sanayicilerimiz, müteşebbislerimiz. Denizli bu anlamda Türkiye'nin adeta göz bebeği çok önemli bir şehri. Hakikaten pırıl pırıl, Organize Sanayi Bölgesi. Aynı zamanda bu tesisiyle ve eminim başka tesisleriyle bahsettiğiniz enerji tesisleriyle de Türkiye'ye örnek olabilecek bir tesis. Şimdi Türkiye'nin bu üretim gücü destekleyecek en önemli unsurlardan bir tanesi elbette ki enerji, hayatımızın olmazsa olmazı. Biz insan olarak da enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ekonomilerimiz ihtiyaç duyuyor. Enerjisiz hiçbir şekilde hayatın mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim görevimizde Türkiye'de enerjiyi, tüketicilere, sanayicilerimize, ev hanelerimize, halkımıza efendim, okullarımıza, öğrencilerimize kesintisiz kaliteli ucuz bir şekilde sunabilmek. Bu söylerken kolay yaparken çok zor bir iş. Zira enerji çok kolay elde edilmiyor. Enerjiyi elde ederken bir de Türkiye'nin önemli açmazlarından bir tanesi maalesef ithalata olan bağımlılığı yani Türkiye evet yenilenebilir enerjisini kullanmaya başladı. Güçlü bir şekilde bunu yeni projelerle yeni santrallerle artırmaya devam ediyor. Denizli jeotermal ile güneşiyle, rüzgarıyla çok önemli bir aslında enerji üretim merkezi. Ama sadece yenilenebilir enerji yetmiyor Türkiye'nin diğer kaynaklara da ihtiyacı var. 2002 yılında sadece 5 tane organize sanayi bölgesinde doğalgaz vardı. Şimdi buradaki OSB'de olduğu gibi Türkiye'de 220'nin üzerinde OSB de organize sanayi bölgesinde doğalgaz var" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ENERJİ VE MADENLERDE BAĞIMSIZ HALE GETİREBİLİRSEK MUAZZAM GELİŞME POTANSİYELİMİZ VAR"

Türkiye'nin enerji ihtiyacındaki dışa bağımlılığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin her gün 42 milyon haneye elektrik götürmesi lazım. Bir milyar kilovat/saat elektrik üretmemiz lazım ve onu dağıtmamız, taşımamız lazım. 22 milyon haneye bizim doğalgaz götürmemiz lazım. Her gün 32 milyon araca bizim yakıt bulmamız lazım. Dolayısıyla bu zorlu bir süreç. Bunun kaynağının bulunması, o iletiminin sağlanması, taşınması, bunların hepsi başlı başına sorunlar ama işin özündeki soruna geldiğimizde Türkiye'nin ekonomideki de bugün en önemli açmazlarından bir tanesi. Aslında buradaki sanayicilerimizi de en çok ilgilendiren tarafı Türkiye'nin enerji ithalatından dışa ödediği yüksek miktardaki rakamlar. Biz maalesef petrol ve doğalgazla neredeyse yüzde 85 hâlâ dışa bağımlıyız. Gabar'a rağmen Sakarya Gaz sahasındaki üretimimize rağmen çok büyük bir ihtiyacı ithal yolla karşılıyoruz. Bu her zaman için bizim ekonomimizi üzerinden maalesef bir kırılganlık oluşturuyor. Enerjide ve madenlerde Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarıp ve Türkiye'yi enerjide ve madende bağımsız hale getirebilirsek Türkiye'nin önünde muazzam bir gelişme potansiyeli var. Bizi birçok ülkeden ayıran farklı bir özelliğimiz var. Bugün petrol zengin ülkeler var. Özellikle Ortadoğu da bizim civarımızda ekonomileri sadece petrole dayanan veya yeraltı kaynaklarına dayanan ülkeler var" ifadelerini kullandı.

"GABAR'DAKİ PETROL ÜRETİMİNİN EKONOMİMİZE KATKISI 2 MİLYAR DOLAR, DAHA ÖNCE İSE SIFIRDI"

Sadece petrol ve doğalgaz ile ekonominin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekonomisi petrol ve doğalgaz üzerine kurulu olan ülkelerin Türkiye'deki sanayicileri ülkelerine çekmeye çalıştığını belirterek, "Şimdi onlar yavaş yavaş şunu anlamış durumdalar ya biz bu sadece petrolle bu ekonomiyi sürdürebilmemiz mümkün değil. Onun için bakıyorsunuz Suudi Arabistan çok büyük projeler açık ve Türkiye'deki sanayicileri oraya çekmek için Türkiye'deki çelik üreticilerine diyor ki "Gelin burada yatırım yapın." Biz size şu teşvikleri vereceğiz. Çünkü biliyorlar ki üretmeden öyle sadece yeraltı kaynağıyla petrolle doğalgazla bu iş sürdürülebilir değil. Bir yıl petrol fiyatları düşer. O sene bütün bütçeleriniz mahvolur. Eğer siz o anlamda ekonomik istikrarı sağlayamazsanız ülkenizde siyasi istikrarı da sağlıklı halde sürdürme şansına sahip değilsiniz. Şimdi şöyle bir Türkiye hayal edin, bu kadar güçlü bir üretim kapasitesi olan bir ülkenin, bir de bunu tabii kaynaklarla yani kendi petrolüyle, doğalgazıyla, kendi madenleriyle desteklediğini düşünün. Biraz önce örnek verdiğim ülkeler petrol, doğalgazın yani tabii kaynaklar zeminin üzerine sanayi inşa etmeye çalışıyor. Böyle kolay bir şey değil. Türkiye bunun için on yıllardır büyük bir aşama kaydetti. Denizli bugünlere bir günde gelmedi elbette ki. Dolayısıyla biz şimdi bu üretim altyapısını temel alacağız onun üzerine inşallah enerjide bağımsız bir ülke kaynaklarını çoklaştırmış, üretmiş bir ülke olursak işte o zaman gerçekten bizim önümüzde hiçbir şey duramaz. Tabi burada dünyanın nereye gittiğini de iyi takip etmemiz lazım. Dünya büyük bir hızla elektrikleşmeye doğru gidiyor. Onun için bana dışarıda elektrikli araç gösterdiniz değil mi? Bugün artık iletişim enerjisiz, elektriksiz olmuyor. İnternet yoksa iletişim yok öyle değil mi? Her şey elektrikleşmeye başladı. Yapay zeka herkesin tahmininin ötesinde hızlı bir şekilde geliyor. 5 yıl sonra çok farklı işler konuşacağız. Dijitalleşme her alanda konuşuluyor. Dolayısıyla yeni dünyada farklı bir ekonomik modele doğru gidiyoruz. Türkiye'nin bunu ıskalamaması ve buna hazır olması lazım ama bunun önündeki en kıymetli şeylerden bir tanesi Enerji altyapısının güçlü olması. Her şeyde elektriğe ihtiyaç var ve bunun kesintisiz bir şekilde ucuz bir şekilde bu tüketim noktalarına ulaşması lazım. Hedefimiz bunu sağlamak, bunu sağlarken de dışa bağımlı olmadan sağlamak. Onun için Türkiye Gabar'da kendi mühendisleriyle, kendi sondajda çalışan teknisyenleriyle, jeologlarıyla, petrol mühendisleriyle petrol arıyor. Bir zamanlar terörden girilemeyen yerler buralar. Şimdi oralarda dağlarda 550 kilometre yol yaptık. Terörle mücadele ediyorduk orada, şimdi artık Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli petrolünü günde 80 bin varil üretiyoruz. Yıllık ekonomimize katkısı ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar dolar şu andaki üretim. Sıfırdı, yoktu ama o petrol milyonlarca yıldır ordaydı. Ne zaman ki Türkiye o terörden sıyrıldı. O bölgeler emniyetli hale geldi. O ekonomik çabaların içerisine girme şansımız ve bu neticeleri alma şansımız oldu. Kimsenin inanamadığı anlamakta zorluk çektiği Türkiye karadan 170 kilometre mesafede Karadeniz'de o hırçın dalgalı Karadeniz'de. Pandeminin tam ortasında ve yine kendi çocuklarıyla cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptı. Deniz derinliği, 2 bin 100 metre, karaya uzaklık, 170 kilometre ve deniz tabanından sonra da yine binlerce metre sondaj yapıyoruz ve denizin derinliklerindeki doğalgazı şimdi artık evlerimizde 4 milyon hanede artık kendi gazımızı üretir ve kullanır hâle gelmiş durumdayız. İnşallah daha çok arttıracağız. Üretim bizi 2028'de bunun 4 katına çıkaracağız ama bize yeni keşifler lazım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK KENDİ SINIRLARININ ÖTESİNDE PETROL VE DOĞALGAZ ARAN GÜÇLÜ BİR ÜLKE HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile daha güçlü yoluna devam edeceğine ifade eden enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akdeniz'de, Karadeniz'de ve şimdi artık farklı coğrafyalara gidiyoruz. Somali'de petrol, doğalgaz arayan bir Türkiye, Libya'da, Irak'ta farklı coğrafyalarda Orta Asya'da, Türk Cumhuriyetlerinde, Pakistan'da. Türkiye artık kendi sınırlarının ötesinde çok daha güçlü bir şekilde ama bu kabiliyeti kazandık ve kendi insanımıza, kendi mühendislerimize sizlere güvendik ve bu başarıları inşallah artırarak devam edeceğiz. Türkiye'nin 70 yıllık rüyasını şimdi Akkuyu'da artık hayata geçirirken, nükleer enerjiye sahip bir ülke olarak Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Biz de buradan elde ettiğimiz kazanımları biraz önce ifade ettiğim gibi işte sanayicimize daha ucuz enerjiyi nasıl sağlayabiliriz? Kesintisiz şekilde onların rekabet gücüne nasıl katkıda bulunabiliriz bu çabayı ortaya koyuyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz bizim Türkiye hayalimiz, özlemimiz budur. Son olarak şunu da ifade etmem lazım. Denizli aynı zamanda önemli bir maden kenti. Aslında işte kromu özellikle mermeri ile hakikaten ihracat yapan bir şehrimiz. Dolayısıyla bir taraftan da Türkiye'nin yeraltı kaynaklarında yani madenlerinde büyük bir fırsat var. Büyük bir potansiyel var. Bunu da hayata geçirerek Türkiye'yi özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu metalik madenleri kendimiz üretmek suretiyle ve onları sizlerle nihai ürüne döndürerek katma değerli bir ihracata doğru inşallah hep birlikte ülkemizi götürürüz diyorum" şeklinde konuştu.