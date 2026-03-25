25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
  Bakan Bayraktar'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Savaş bölgesine bağımlılığımız düşük
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Savaş bölgesine bağımlılığımız düşük

AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Ülkemizde arz güvenliğinde sıkıntı yok.' dedi.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 10:35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Bayraktar, Orta Doğu'daki jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Savaş bölgesine bağımlılığımız en düşük seviyede.

Eşel mobil sistemine geçerek devlet motorinde ÖTV'yi sıfıra indirdi. Bu şekilde vatandaşlarımızın finansal yükünü devlet üstüne almış oldu.

Bizim bu bölgeye bağımlılığımız en düşük ve yönetebileceğimiz bir seviyede. Şu anda Türkiye'nin tedarikle ilgili bir sorunu yok.

Küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyeti vatandaşa yansıtılmıyor.

Türkiye'de pandemiyle birlikte hem doğalgaz hem elektrik faturalarında çok ciddi bir destek programımız var.

Suudi Arabistan, Ürdüni, Suriye, Türkiye bir elektrik iletim projesini gündemimize aldık.

Suriye'deki petrol sahalarının Türkiye'deki boru hattına bağlantısı bir proje olarak önümüzde.

Şu anda bizim doğalgaz ve elektrik de uyguladığımız destek programı için 2026 bütçesi için koyduğumuz 305 milyar liralık bir destek programımız var.

