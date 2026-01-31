Bayraktar, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Mehmet Fatih Serdengeçti bir araya geldi.

Daha sonra Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile görüştü.

Bayraktar, programları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Bayraktar, Osmaniye'de bakanlık bünyesinde yürütülen enerji, elektrik ve doğal gaz hizmetleri kapsamındaki proje ve faaliyetleri inceleyeceklerini söyledi.

Osmaniye'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük felaketi çok kısa bir zaman içerisinde asrın inşasına çevirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirten Bayraktar, kentin kalkınması ve büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"2002'DE SADECE 5 İLDE OLAN DOĞAL GAZ BUGÜN 81 İLDE VAR"

Doğal gazın bir AK Parti projesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bir vizyonun eseri. Türkiye'de 2002'de sadece 5 ilde olan doğal gaz bugün 81 ilde var. 2009'dan beri Osmaniye'de, bütün ilçelerimizde var. İşte beldelerimize gitmeye başladı. Doğal gaz çok büyük bir rahatlık. Özellikle hanımefendiler bunun kıymetini daha iyi anlarlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu o hedef, hamdolsun bugün gerçeğe dönüştü. Türkiye'de 220'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde doğal gaz var. Bu hizmetlerimiz şehirlerimizin hava kalitesine çok önemli katkı sağlıyor. Bu anlamda hem doğal gaz hem elektrik hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşlarımıza verilmesi için gibi gece gündüz gayret ediyoruz."

"KARADENİZ'DE 4 MİLYON EVE YETECEK KADAR GAZI ÜRETİR HALE GELDİK"

Türkiye'nin doğal gazda ithalata olan mecburiyetini ortadan kaldırmaya başladıklarına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye özellikle 2016'dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi. Kendi gazını, petrolünü kendi gemileriyle denizlerinde arayan, karalarında petrolünü, doğal gazını yoğun bir şekilde arayan bir ülke haline geldi. Hamdolsun bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladık. 2020'de Karadeniz gazını bulduk. Birilerinin 'Arayamazlar, arasalar bulamazlar, bulsalar üretemezler' dediği gazı, dünyada rekor denilebilecek bir sürede 2023'te evlerimizde kullanır haliyle üretmeye başladık. Karadeniz'de 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldik. İnşallah bu sene yine önemli bir yıl, bu 8 milyon haneye gelecek. 2028'de 16-17 milyon hanenin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize yani kesinti, kısıntı riskini bertaraf etmiş olacağız hem de o dışarı ödediğimiz döviz cebimizde kalacak."

Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı" vizyonundaki en önemli hedeflerden birisinin enerjideki dışa bağımlılığı bitirme olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, hayali, vizyonu. Bunu başardığında Türkiye, ekonomide daha bağımsız hale gelecek. Bugün konuştuğumuz işte yüksek enflasyon, döviz ve cari açık meselesi inanın bizim gündemimizden inşallah kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu sadece bir enerji meselesi değil onu bilelim. Bu iş milli güvenliğin bir parçası. Türkiye'nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli. Dışa bağımlılığı düşürmek bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere, inşallah cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek."

YURT DIŞINDA DOĞAL GAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da doğal gaz arama çalışmalarına başlanıldığının altını çizen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Somali'de inşallah bu sene sondaja başlıyoruz. Konuştuğumuz iş, hakikaten öyle kolay bir iş değil. Karadeniz'deki gaz bulduğumuz yer 2 bin 100 metre derin denizdeki bir yer. Yani deniz derinliği 2 kilometre. Deniz tabanından sonra bir 3 kilometre daha sondaj yapıp oradaki gazı çıkarıyoruz, karaya 170 kilometre mesafe taşıyoruz. Ondan sonra onu evlerimize 220 bin kilometrelik bir boru hattıyla da her yere taşıyoruz. Yıllarca terörle uğraştığımız, 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'da, 'Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu sinemalarda 'fragman' denilir ya onu gördük. Terörden kurtuldu, 2021 yılı eylül ayında biz o petrolü orada keşfettik. Ama emin olun Gabar'daki o petrol o gün orada oluşmadı, milyonlarca yıldır o dağların altında vardı. aramazsanız, arayamazsanız bulma şansınız yok. Onun için Gabar'da bugün 80 bin varile gelmiş, 3 bin 500 tane gencimizin çalıştığı, aynı zamanda istihdam kaynağı olmuş bir projeden bahsediyorum. Şimdi Diyarbakır'da projelerimiz var, Hakkari'de arıyoruz. Yurt dışında Libya'da, Irak'ta, Kazakistan'da çok yoğun Pakistan'da aldığımız sahalarla şimdi 2026 itibarıyla yeni bir faza geçiyor. Yani 2016'da işte gemilerimizle kendi aramamıza başladık ya şimdi 2026'ta artık yurt dışında da çok yoğun bir arama ve inşallah neticesini alacağımız bir sürece giriyoruz."

Bayraktar, Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) ile Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımıyla Akkuyu NGS'de enerji ihtiyacının yüzde 10'unun tek başına karşılacağını dile getirdi.

"VATANDAŞIMIZA ENERJİ DESTEĞİ KÖMÜRLE BAŞLADI, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKLE DEVAM EDİYOR"

Enerjideki tüketim ücretlerinde vatandaşlara destek sağlandığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şimdi diyorlar ki 'Efendim Gabar'da petrol buldunuz. Akaryakıta yine zam geliyor. Bu bizim faturaya nasıl yansıyor?' Faturanıza şimdi mesajlar göndermeye başladık geçen sene. Nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Gaz faturasının yüzde 45'i hazine tarafından, elektriğin neredeyse yüzde 50-55'i yine devletimiz tarafından karşılanıyor. Eğer siz Gabar'da petrol üretip bulmasanız, onu ekonomiye katmasanız, Karadeniz gazınız olmasa oradan elde edilen gelirler, diğer gelirler veya hazinemizin diğer imkanları olmasa bu destekleri verme şansımız yok. 2023-2024 toplam 1 trilyon lira, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız kömür yardımları 2002-2003'ten beri milyarlarca liralık vatandaşımıza enerji desteği kömürle başladı. Şimdi doğal gaz ve elektrikle devam ediyor. Yani dolayısıyla biz devlet olarak hazinemiz ne kadar güçlü olursa, bunları işte vatandaşımıza yansıtmamız böylece mümkün olabiliyor. Dünyada çok büyük dalgalanmalar oluyor işte altın fiyatları çıkıyor, düşüyor. Petrol fiyatları bir anda 60 dolarlardan 70 dolarlara tırmandı. Doğal gaz fiyatlarında ciddi bir artış görebiliyorsunuz ama bütün bunlara rağmen biz mümkün olduğu kadar bunu vatandaşımıza yansıtmadan süreci götürmeye gayret ediyoruz."

Bayraktar'a programlarında, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da eşlik etti.