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Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan TürkAkım saldırısıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından yapılan saldırıyı doğrulayarak, “Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor” dedi.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
Bakan Bayraktar'dan TürkAkım saldırısıyla ilgili açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından saldırıda bunulduğunu ve Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

Konu üzerine Ak Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, saldırı girişimin olduğunu doğrulayarak, "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

  • Alparslan Bayraktar
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