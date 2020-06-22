İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8524
  • EURO
    7,6919
  • ALTIN
    386.617
  • BIST100
    115285
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Berat Albayrak: Zoru başardık, şimdi önümüzde kolay olanı var
Ekonomi

Bakan Berat Albayrak: Zoru başardık, şimdi önümüzde kolay olanı var

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini, ancak böyle başarılabileceğini belirtti.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 15:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 15:36
ABONE OL

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" ifadesini kullandı.

'BU BİR MİLLİ MÜCADELE'

Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise, "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz" dedi.

''Ben çektim, başkası çekmesin'' dedi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.