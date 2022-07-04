Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplandırdı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Enerji fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olarak enflasyondaki artışın en önemli sebebi olarak ortaya çıktı.

* Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

* 300 ile 500 TL memur maaşına seyyanen yansıyacak.

* Memur ve memur emeklisine %42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

* Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik.

* Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.

* Devlet 90 milyar vergi gelirinden çalışanlar için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu.

* Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir.

* Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.

* Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye'deki açlık sınırı 3 bin 600 lira arasında 4 bin lira arasındadır.

* Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi.

* Türkiye, asgari ücreti tayin ederken bir çok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir. Bu da sevinçle karşılanmıştır.

* Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

* Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık.

* Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız.

* Asgari ücreti üç ayda hatta ayda bir yapalım diyenler var. Enflasyonu esas belirleyen enerji fiyatları ve dövizdeki artıştır. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz.

* Geçtiğimiz ocakta asgari ücrete %50 artış yaptığımızda onun yıllık enflasyona etkisi yüzde 4,5 oldu.

EYT MESELESİ

* Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz.

* Benim acil çözmek istediğim konulardan bir tanesi de geçici işçiler sorunumuz.

* Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var.

* Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi.

* Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.

* Temmuz zammıyla birlikte iki bin liradan başlayan farklar ortaya çıkacak. 3600 ile ilgili yaptığımız düzenlemelerle emekli ikramiyelerinde ciddi farklar ortaya çıkacak.

ÇALIŞMA HAYATINDA SENDİKALAŞMAYA TEŞVİK

* Özel sektörün büyük bir çoğunluğu işçilerimizin örgütlenmesinden endişe ediyorlar ve bu yönde tavır alıyorlar.

* Türkiye'nin çalışma barışına Çalışma Bakanlığı katkı yapmak zorundadır. Onu inşa etmek ve korumak zorundadır. İhlal etmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz.