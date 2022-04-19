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Ekonomi

Bakan Bilgin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da ödenecek.' dedi.

19 Nisan 2022 Salı 12:20 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 12:22
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

(Üretim sürecine katılım programı) Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak.

(Bayram ikramiyesi artacak mı?) Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek.

(Asgari ücrette artış olacak mı?) Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok.

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