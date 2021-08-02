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Ekonomi

Kamuda çalışanlar dikkat! Bakan Bilgin'den 'zam' açıklaması

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '(Toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir notada meseleyi ele alacağız.' dedi.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:51
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

- MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

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