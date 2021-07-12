Bakan Bilgin: İstihdam edilecek işçilerin sigorta primi ve vergisini karşılıyoruz

DHA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:40

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, işe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını bildirdi. Bilgin, "İstihdam edilecek işçilerin sigorta primi ve vergisini karşılıyoruz. Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor. Normalde 12 ay süreyle geçerli olan destek; kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulanıyor" dedi.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağladıklarına dikkati çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla olduğunu, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu belirtti. Bilgin, 2018 yılında yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31.12.2020'de sona erdiğini, ancak Cumhurbaşkanı kararı ile destek süresinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı. Bakan Bilgin, "İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla diğer teşvik ve destek uygulamaları ile birlikte her zaman çalışan ve işverenlerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.