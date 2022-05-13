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Ekonomi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde.' dedi.

IHA13 Mayıs 2022 Cuma 11:20 - Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." dedi.

Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." diye konuştu.

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