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Ekonomi

Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zamla ilgili 'Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım.' dedi.

31 Mart 2022 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 15:04
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zamla ilgili "Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım." dedi.

Bakan Bilgin, "Bu sene tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Yani yüzde 50 artış gerçekleştirdik. Henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum." ifadelerini kullandı.

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