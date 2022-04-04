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Ekonomi

Bakan Bilgin tarih verdi: Çalışmamız son aşamasına geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek' dedi.

DHA4 Nisan 2022 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:27
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Bakan Bilgin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Enflasyon rakamları ile ilgili) ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye'de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjonktürünün Türkiye'ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım."

"(Temmuz ayında ek zam konusu) Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız"

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