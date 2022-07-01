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  • Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Bakan Bilgin'den canlı yayında EYT açıklaması
Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Bakan Bilgin'den canlı yayında EYT açıklaması

Katıldığı televizyon programında EYT ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz.' dedi.

1 Temmuz 2022 Cuma 22:59 - Güncelleme:
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Bakan Bilgin, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var... Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz. Bizim görevimiz sorun çözmek. Türk devletinin bu sorun çözme kabiliyeti giderek artıyor. Dünyadaki bu krizlere rağmen artıyor

Asgari ücrete yüzde 30 zam oldu öncesinde de yüzde 50 zam yapılmıştı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu oldukça yüksek bir artıştır. Bu ara artıştır üstelik. Yıl sonuna kadar yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da değerlendirmelerini yaptı.

Asgari ücret zammı bugün itibarıyla geçerli olacak.

Sendikalar, kendi görüşlerini desteklemek için bazı açıklamalara başvurabilirler ama bunlar bilimsel değil. Türkiye'de bugün açlık sınırının 3 bin 3 bin 500 lira olduğunu yoksulluk sınırının da 6 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Sendikaların verdiği rakamlar bilimsel değil. Onları değil Türkiye gerçekliğini dikkate alıyoruz.

Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma sözümüzü yerine getirdik.

İşçi başına 100 lira destek verdik. Bu bir ara düzenlemedir. Olağanüstü şartların meydana getirdiği bir düzenlemedir. Emekçilerimiz şunu bilsinler. Türkiye sosyal bir devlettir, Türkiye emekçilerinin hakkını korur.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
  • Bakan Bilgin

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