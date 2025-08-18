İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8906
  • EURO
    47,7986
  • ALTIN
    4403.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz
Ekonomi

Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ataşehir'de gerçekleştirilen programa katıldı. Bakan Bolat, 'Dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2 katı civarında büyüme artışı sağladık. 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmak üzereyiz' şeklinde konuştu.

IHA18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz
ABONE OL

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat İstanbul'da bulunan çeşitli organize sanayi bölgelerinin sorumluları ve iş insanlarıyla Ataşehir YEDPA ticaret merkezinde bir araya geldi. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye 22 yılda istikrarın sembolü haline geldi. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sembolü haline geldi. Milli üretimini 6 kat arttırmayı başardı" ifadelerini kullandı.

"BU YILDA 390 MİLYAR DOLARI İNŞALLAH AŞACAĞIZ"

Programda konuşan Bakan Bolat, "AK Parti hükümeti olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana ticari hayatımızın tüm aktörleri için çok önemli adımlar attık, ciddi destekler sağladık. Gerçekten, Türkiye 22 yılda istikrarın sembolü haline geldi. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sembolü haline geldi. Milli üretimini 6 kat arttırmayı başardı. İhracatını 7.3 kat, hizmetler ihracatını 8.2 kat arttırarak 375 milyar dolar toplam ihracatı geçen yıl başarmıştı. Bu yılda 390 milyar doları İnşallah aşacağız" dedi.

"DÜNYA BÜYÜME HIZI YÜZDE 2.8'Dİ, BİZİMKİSİ İSE YÜZDE 5.4 OLMUŞTU"

Ekonomi alanında büyüme oranlarından bahseden Bolat, "Dünya büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ortalama sağladık. 22 yılda yüzde 5.3 oranında bir ortalama. Bu, cumhuriyetimizin ilk kuruluşundan geçen 78 yıl ortalaması ise yüzde 4,8 idi. Çalkantılı 2020-2025 arasındaki dönemde ise dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızının 2 katı civarında büyüme artışı sağladık. Dünya büyüme hızı yüzde 2.8'di, bizimkisi ise yüzde 5,4 olmuştu. Artık 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi aşmak üzereyiz. İnşallah, 16 bin, 17 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.