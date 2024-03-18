Bakan Bolat: 18 serbest bölgemizden geçen yıl 12 milyar 700 milyon dolar gelir elde ettik

Bergama ilçesinde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin açılışında konuşan Bolat, buranın Türkiye'nin 19. serbest bölgesi olduğunu belirtti.

Bolat, "Çok geçmeden burada fabrikaların hepsi tamamlanmış olacak. Çevreye duyarlı yatırımlarla yenilenebilir enerjinin tam ortasında olduğumuz bu güzel Bergama'da ülkemizin ekonomisine üretim olarak, yatırım olarak, istihdam olarak ve ihracat olarak çok büyük katkılar sunacaktır." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'de ilk serbest bölgenin Turgut Özal tarafından 1985 yılında Mersin'de açıldığını anımsattı.

Bugüne kadar 18 serbest bölgede 7,5 milyar dolarlık yatırımlar yapıldığını belirten Bolat, "100 bin kişilik istihdam serbest bölgelerde yer almaktadır. 2 bin 111 firma bu 18 serbest bölgede yer almakta. Bunların içinde de aşağı yukarı yüzde 20'lik bir istihdam ESBAŞ tarafından sağlanmaktadır. Bu açıdan Bergama Serbest Bölgesi'nin de inşallah başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. 2 bin 111 firmanın 548'i yabancı firmalardır. Buraya da inanıyoruz ki yabancı firmalar büyük bir ilgi göstereceklerdir." diye konuştu.

Bolat, serbest bölgelerin kurulması, hazırlanması ve işletilmesinden sorumlu bakanlık olarak gerek işletici firmalar gerek de serbest bölgelerde yer alan firmalarla son derece koordineli bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

Serbest bölge yatırımlarına çok önem verdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"18 serbest bölgemizden geçen yıl elde ettiğimiz ihracat geliri 12 milyar 700 milyon dolara ulaştı. Bu sene de ilk 2 ayda yüzde 10 civarında serbest bölgelerimizden yapılan ihracatta artış bulunmaktadır. Geçen yıl 18 serbest bölgemizin ülkemiz ekonomisine kattığı ticaret hacmi 31 milyar dolardır. Aşağı yukarı üçte birinden fazla yüzde 35'i ihracat geliri olarak elde edilmiştir. Serbest bölgelerimizde araştırma geliştirme yoğun, yüksek katma değerli inovasyon ve teknoloji odaklı malların ve hizmetlerin üretilmesi temel hedeflerimiz arasındadır. Hem üretim hem ihracat hem de ülkemize döviz kazandırmak, bu serbest bölgelerin kurulmasındaki en önemli hedeflerin arasında yer almaktadır."

Bolat, 21 yıldır Türkiye'nin mal ihracatını 36 milyar dolardan 256 milyar dolara, hizmetler ihracatını 14 milyar dolardan 100 milyar dolara, milli geliri 230 milyar dolardan bir trilyon 118 milyar dolara çıkardıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Bolat, iş dünyasından 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer'e destek istedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da sanayicilere böyle bir alanın tanımlanmasının önemli olduğunu, bölgenin kentteki iş insanlarına hayırlı olmasını diledi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bergama'nın potansiyelini ortaya çıkaracak bir serbest bölgeye kavuştuğunu, 120 firmanın faaliyet göstereceği bölgede 20 bin kişinin çalışacağını söyledi.

Stratejik konumu, tarihi ve kültürel mirası, zengin doğal kaynakları ile İzmir'in uluslararası ticaretin kalbinde yer almayı hak ettiğini belirten Dağ, "Bizim gayemiz İzmir'i bir taraftan vatandaşlarımızın keyif aldığı bir şehir yaparken diğer taraftan tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle sadece kendine yetebilen değil, Türkiye'nin itici güçlerinden biri haline getirmek. Projelerimizin İzmir'i ve bölgemizi sadece ticaretin merkezi değil kültürel ve turistik bir merkez haline getireceğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki bu hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğümüzde yerli ve yabancı yatırımcı yatırım yapmak için sıraya girecek. İnanıyoruz ki bu projelerimize hayat verdikçe artık bu şehrin gençleri iş bulmak için başka şehirlere göç etmek zorunda kalmayacak." dedi.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı, BASBAŞ Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Faruk Güler de ESBAŞ'ın serbest bölgecilikteki 35 yıllık deneyimi BASBAŞ'a aktaracağını söyledi.

BASBAŞ'ın yaklaşık 2,5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulduğunu, bölgede 2 yıldır altyapı çalışması yaptıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"30 yıllık ihtiyaçları dikkate alarak 1,5 milyon metrekaresini fabrikalarımızı yapmak için hazırladık. Gümrük kapımız dahil tüm kamu binaları bitti. Kullanıma açıldı. Fabrika inşaatları başladı. Bitmek üzere olan fabrika inşaatlarımız da var. İlk fabrikamız mayıs ayının başında üretime başlıyor. 4 milyon dolar ticaret hacmimiz olacak. 2 milyar dolar ihracatımız olacak. Yaklaşık 2 milyar dolarlık da yabancı ve yerli yatırımcı olacak. Bunlar hep gelecek. 2024 yılında fabrikaların devreye alınmasıyla yaklaşık 20 milyon dolar ihracat yapacağız. Bu bölgede 500 kişi çalışıyor. 2025 yılı sonunda 75 milyon dolar ihracat gerçekleştirip 1000 kişiye istihdam sağlayacağız."

Açılış törenine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve iş dünyası temsilcileri katıldı.