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Ekonomi

Bakan Bolat: 453 bin bağımsız bölüm yeniden yapılmış olarak depremzedelere sunulmuş olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da bu zamana kadar dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 101 bin konutun depremzedelere teslim edildiğini belirterek, bu yıl sonuna kadar da 453 bin bağımsız bölümün tamamlanacağını söyledi.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Bakan Bolat: 453 bin bağımsız bölüm yeniden yapılmış olarak depremzedelere sunulmuş olacak
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Ticaret Bakanı Bolat ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da katıldıkları TOKİ konutları töreninden sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "2 yıl önce bu coğrafyada 800 yılda ilk kez bu kadar ağır bir felaket yaşandı. Bu kadar ağır yıkım oldu. Felakette 53 bin 750 canımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kalan depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması konusunda devletçe ve milletçe eskisinden daha güçlü ayağa kalmak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

"İLLERİMİZ ADETA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMUŞ ŞEHİRLER OLACAK"

Depremin ilk zamanlarında büyük fiziki bir yıkımın olduğunu belirten Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Şimdi 11 ilin yeniden kurulduğunu, modern şehirlerin ortaya çıktığını görmek içimizdeki umutları yeşertiyor. Ve depremde büyük acılar çeken, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını hafifletmek için hükümet olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Birinci görevimiz yıkıntıları kaldırıp, bölgenin yeniden ayağı kaldırılmasıydı. Geride kalan 2 yıl içinde işlerin büyük bir bölümü tamamlanma yolunda ilerliyor. 101 bin konutu 2 yılda tamamlayabilmek, bütün altyapısını, üstyapısını yapmanın dünyada eşi benzeri yoktur. Bu yıl sonuna kadar da 453 bin bağımsız bölüm yeniden yapılmış olarak depremzedelere sunulmuş olacak. Ticari mekanlar verilmiş olacak. 1.5 yıl içinde depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden yeniden doğmuş şehirler olacak. İnşallah böyle bir felaketi daha görmeyiz."

BAKAN GÜLER: ACILARA ÇARE OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, "2 yıl önce yaşadığımız çok elim hadiseden sonra tüm millet olarak süratle bu konudaki acıları hafifletmek için, acılara çare olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün faaliyetler günü güne takip ediliyor. Tabii burada çok canlar kaybettik. Onların hiçbirini yerine getiremeyiz. Tüm ailelerimize başsağlığı diliyorum. Ailelerimiz zor günler geçirdiler. Onları anlamamız, onlara sabır göstermemiz lazım. Bütün kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.

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