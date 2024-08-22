Bolat, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlıktaki kabule ilişkin paylaşımda bulundu.
Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli üretimi ve farklı sektörlerde dünya ile rekabet edebilen firmaların öne çıkmasını desteklemeye devam ettiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Antalya'mız turizmin yanı sıra, ticaretin ve hizmetler sektörünün merkezi olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada birçok kuruluşu bir araya getiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının değerli temsilcileriyle Antalya'nın beklentilerini ve önerilerini ele almaktan büyük bir mutluluk duydum."
Farklı sektörleri bir araya getiren Antalya'mızın önemli kurumlarından biri olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Hacısüleyman ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün Ticaret Bakanlığı'mızda bir araya geldik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 22, 2024
Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma... pic.twitter.com/3BA5KTh5Px