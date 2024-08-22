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Ekonomi

Bakan Bolat: Antalya turizmin yanı sıra, ticaretin ve hizmetler sektörünün merkezi olarak öne çıkmaktadır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Antalya turizmin yanı sıra, ticaretin ve hizmetler sektörünün merkezi olarak öne çıkmaktadır
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Bolat, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlıktaki kabule ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli üretimi ve farklı sektörlerde dünya ile rekabet edebilen firmaların öne çıkmasını desteklemeye devam ettiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'mız turizmin yanı sıra, ticaretin ve hizmetler sektörünün merkezi olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada birçok kuruluşu bir araya getiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının değerli temsilcileriyle Antalya'nın beklentilerini ve önerilerini ele almaktan büyük bir mutluluk duydum."

  • Ticaret Bakanı
  • Anta
  • Ömer Bolat

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