İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9916
  • EURO
    41,3799
  • ALTIN
    3694.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bakan Bolat, Bulgaristan'da gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet yarın Bulgaristan'a gidecek.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Bulgaristan'da gidiyor
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılarla birlikte yarın Bulgaristan'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak.

Ayrıca, Bolat ve beraberindeki heyet, Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.