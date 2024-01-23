İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2725
  • EURO
    32,8128
  • ALTIN
    1972.17
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat: Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 geriledi
Ekonomi

Bakan Bolat: Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 geriledi

TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının geçen yıla göre yüzde 3,2 gerilediğini söyledi.

AA23 Ocak 2024 Salı 19:43 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 geriledi
ABONE OL

Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye'nin ihracatına dikkati çeken Bolat, "Ekonomik entegrasyonların hız kazandığı, ekonomik kutupların oluşturulduğu günümüzde, Türkiye, 2002'de, 36,1 milyar dolar mal ihracatı yaparken, 2023'te bu rakamı 7 kat artırarak 255,8 milyar dolara taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, bunun yanında 2022'de yüzde 69,9 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2023'te 0,8 puan artışla 70,7'ye yükseldiğini belirtti.

Dış ticaret açığının ise geçen yıla göre yüzde 3,2 gerilediğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretleri için TİM Başkanımız Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu heyetine teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesiyle yeni pazarlara ulaşmak ve aynı zamanda mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, ihracat ailemizle koordinasyon halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

  • Dış ticaret
  • TİM Başkanı
  • ömer bolat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.