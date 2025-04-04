Mart ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, "Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var." dedi.

Bakan Bolat, "(ABD'nin yeni gümrük vergileri) Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

Bakan Bolat, "Mayısın ilk haftasında İngiltere'ye gideceğiz. STA'mızı hizmetler sektörüne, bazı tarım ürünlerine genişletme konusunda yeni Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.