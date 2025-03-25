Bakan Bolat: Dünya Bankası'na göre, Türkiye üst gelir ligi ülkeleri arasına girmiştir

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen, ülkemiz ekonomisi 2024 yılında büyümeye devam etmiş ve 2023 yılına kıyasla yüzde 3,2'lik bir büyüme sağlamıştır." dedi.

Bolat, Türkiye'de kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılında 15.463 dolara çıkarak, 2002 yılındaki seviyesinin 4,3 katına ulaşmış olduğunu belirterek, "2024'ün sonunda 262 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımızla, ülke ekonomisine birçok alanda katkı sağlanmış, istihdam ve üretim artışından döviz girişine, cari dengeye ve istikrarlı büyümeye kadar pek çok olumlu etki yaratmıştır." diye konuştu.

"Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının, 2000 yılında 200 milyar dolar iken 2023 yılında 1,1 trilyon dolar seviyesine çıkarak rekor kırdığını" aktaran Bolat, "2024 yılında ise bu rakamı 1,3 trilyon dolara taşıyarak rekorumuzu tazelemiş bulunuyoruz. Böylelikle Dünya Bankası'na göre, Türkiye üst gelir ligi ülkeleri arasına girmiştir." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Bulgaristan'ın ortak bir coğrafyayı paylaşan, köklü tarihe ve kültürel bağlara sahip iki dost ve komşu ülke olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:



"Gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse kültürel alanlarda karşılıklı işbirliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Özellikle ekonomik ilişkilerimiz, karşılıklı güven ve ortak menfaatler doğrultusunda hızla ilerlemekte, her iki ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sağlamaktadır."

Bakan Bolat, Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatının 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 21,85 artarak 5,1 milyar dolara ulaştığını ve Bulgaristan'ın, Türk iş dünyası için stratejik bir öneme sahip olduğuna değinen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafi yakınlığımız, güçlü lojistik altyapımız ve karşılıklı yatırımlara verdiğimiz önem sayesinde ticaret hacmimizi her geçen yıl artırıyoruz. Bu potansiyel çok daha ileri seviyelere taşınabilir. Yeni yatırımlar, ortak projeler ve karşılıklı işbirlikleri ile bu büyümeyi sürdürmek en önemli gayemizdir."

"Türkiye olarak, ticaretin ve yatırımların önündeki engelleri kaldırarak, iş insanlarımızın daha kolay ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli her türlü adımı atmaya devam edeceğiz." diyen bakan Bolat, "Bulgaristan'ın da aynı kararlılıkla bu sürece destek verdiğini görmek, geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmaktadır." açıklamasında bulundu.



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