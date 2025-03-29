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Ekonomi

Bayram öncesi güzel haber! En yüksek ikinci günlük rakama ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi. 28 Mart Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir. ' açıklamasında bulundu.

29 Mart 2025 Cumartesi 10:19 - Güncelleme:
Bayram öncesi güzel haber! En yüksek ikinci günlük rakama ulaşıldı
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberi ile giriyoruz.

Günlük ihracatta Bayram hediyesi!

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi!

Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir.

İhracattaki artış ivmesi devam ediyor. Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğimizin ufku olarak belirlediği "Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı olacak" hedefi doğrultusunda, hükümetlerimizin son 22 yılda 7,5 kat arttırarak toplamda 377 milyar dolara yükseltmeyi başardığı mal ve hizmetler ihracatımız, üretim ve istihdam artışına, işsizliğin azalmasına, ülkemize kazandırdığı dövizlerle dış ticaret ve cari işlemler hesabına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bu vesileyle, bütün ihracatçılarımıza fedakârane ihracat başarıları için çok teşekkürler ediyoruz.

İyi ki varsınız kıymetli ihracatçılarımız! Mübarek Ramazan Bayramımız ülkemize, halkımıza ve tüm Müslüman alemine sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirsin inşallah. Güzel Türkiye'miz.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
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