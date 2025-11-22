İSTANBUL 22°C / 14°C
Bakan Bolat duyurdu: Esnafa yeni destekler yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa faiz indiriminin yeni yılın başında uygulamaya alınacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, esnafa faiz indiriminin yeni yılın başında uygulamaya alınacağını ve bu yıl başından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması bir yıl daha ertelendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'na katılarak esnaf ve sanatkarlara yönelik planlanan destekler hakkında bilgi verdi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya Bankası'nın ülkeler sıralamasında Türkiye, kişi başına 15 bin dolar milli geliri aşarak, üst gelirli ülkeler ligine yükselmiştir.

Esnaf sayımız ne kadar artarsa, Türkiye ekonomisi ve ticareti o kadar büyüyecektir.

"YÜZDE 30'LUK FATURALANDIRMA UYGULAMASI BİR YIL DAHA ERTELENİYOR"

Bu yıl başından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması bir yıl daha erteleniyor.

