Bakan Bolat duyurdu: Filistin'den yapılan hurma ihracatı 7 bin tona çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2'nci Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Türkiye ve Filistin'den çok sayıda iş insanları bir araya geldi.

"FİLİSTİN İLE BU YILIN İLK 10 AYINDA İKİLİ TİCARETİMİZ 758 MİLYON DOLARA YÜKSELMİŞTİR"

Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi'nde Filistin'le Türkiye'nin ticaret ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu görüşmelerin sonuçları Filistin'in kalkınmasına ve Filistin halkının da güçlenmesine olumlu katkılar da bulunacak. Filistin'in ekonomik kalkınmasını sağlanması açısından ticaretin rolü göz ardı edilemez. Bu bakımdan 2005 yılında imzalanıp yürürlüğe giren Türkiye- Filistin Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2 ülke arasındaki ticaret hacminin artması yönünde çok önemli katkısı olmuştur. Ticaret hacmimizi istikrarlı bir şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Filistinli gerek hükümet temsilcisi ve bürokrasi yetkilileri gerekse özel sektör kuruluşlarının bugün müteaddit defalar ifade ettikleri gibi Filistin'in yıllık ortalama 10 milyar dolara yakın bir ithalatı bulunmakta ve 7 Ekim 2023'ten önce ki dönemde Filistin, Türkiye'den 2 buçuk ila 3 milyar dolar arasında yıllık ithalat yapmaktaydı. Bizim Filistin'de bu yılın ilk 10 ayında ikili Ticaretimiz 758 milyon dolara yükselmiştir. Ama aslında bu rakamın yaklaşık 3 milyar dolara yakın olması önceki dönemlerdeki uygulamada ortaya çıkan rakamlardı" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA DESTEKÇİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin, Filistin'e olan desteğine vurgu yapan Bakan Bolat, "Filistin'i destekleme konusunda her türlü çabayı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hiç kimse kalmasa bile biz Türkiye ve Türk halkı olarak, sonuna kadar Filistin davasının yanında Filistin halkının yanında destekçi olmaya devam edeceğiz. Bugünkü ekonomik işbirliği konseyi ortak toplantısı sonucunda önemli kararlar aldık. Bu kararlar arasında Filistin'in dünyaya ihraç ettiği 41 kadar tarım ürününün serbest ticaret anlaşması kapsamına alınması ve Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır. Filistin'in ülkemize gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının hemen hemen tamamı tercihli giriş imkanına sahip olacaktır. Bu kararlarımız Filistin halkının ve ekonomisinin desteklenmesi konusunda inşallah hayırlı olacaktır" dedi.