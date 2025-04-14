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Ekonomi

Bakan Bolat: Firmalarımızın markalaşmasına büyük önem veriyoruz

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinin temsilcileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Dijitalleşme ve pazar çeşitliliğini merkeze aldığımız bir dönemde, firmalarımızın tekstil ve giyim alanında markalaşmasına ve küresel ölçekte öne çıkmasına büyük bir önem veriyoruz' dedi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Firmalarımızın markalaşmasına büyük önem veriyoruz
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinin kıymetli temsilcileriyle bugün Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Ülkemizin öncü sektörlerinden olan tekstil ve giyim sektörlerimiz, üretim ve ihracat politikamızda önemli bir paya sahiptir. Bakanlık olarak, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve pazar çeşitliliğini merkeze aldığımız bir dönemde, firmalarımızın tekstil ve giyim alanında markalaşmasına ve küresel ölçekte öne çıkmasına büyük bir önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin dış ticaret, istihdam ve ekonomisinde büyük bir öneme sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirmesine yönelik olarak son 23 senedir olduğu gibi, hükümetçe gerekli tüm adımların atılmaya ve çalışmalar yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

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