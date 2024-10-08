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Ekonomi

Bakan Bolat: İhracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

AA8 Ekim 2024 Salı 21:51 - Güncelleme:
Bakan Bolat: İhracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın "Reeskont kredilerinde TCMB'den limit artışı" başlıklı haberini alıntılayarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yönelik uyguladıkları etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetleriyle ihracatçıların her daim yanında olduklarını belirten Bolat, "Ayrıca ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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GÜNLÜK LİMİT 4 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitinin geçen yıl temmuz ayında günlük 1,5 milyar liraya, eylül 2023'te ise ilk seviyeye göre 10 katı artışla 3 milyar liraya yükseltildiğini anımsatan Bolat, bugün ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının, reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar liraya yükselttiğini ifade etti.

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Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasına ihracatçılar ailesi adına teşekkür eden Bolat, "Devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde ihracatımızı artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda amacımız 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda İhracat Yüzyılı' haline getirerek halkımızın gelirini ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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