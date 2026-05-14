Bakan Bolat: Kazakistan ile ticari ilişkileri daha da güçlendirerek bir adım ileriye taşıyacağız

Bolat, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in eş başkanlıklarında Astana'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6. Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki çok boyutlu ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri ele aldıklarına işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplantıda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye olarak dost ve kardeş Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi 15 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürecek, ülkelerimiz arasındaki stratejik ticari ilişkileri daha da güçlendirerek bir adım ileriye taşıyacağız."