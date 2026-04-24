  • Bakan Bolat: Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyoruz
Bakan Bolat: Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Yurt dışına hizmet veren girişimcilerin vergi istisnasını da yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıyoruz. 'Tek Durak Büro' ve 'Terminal İstanbul' projeleriyle yatırımcı dostu bir ekosistem kurarken, nitelikli personele ücret istisnası da getiriyoruz. Bu adımlarla küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyor, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz.' dedi.

AA24 Nisan 2026 Cuma 23:20
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında yaptığı değerlendirmelerin, sanayicilerin ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

Program kapsamında atılan adımların, Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletiyor, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indirimini yüzde 100'e çıkarıyoruz. Bu muafiyet, İstanbul Finans Merkezi dışında da geçerli hale geliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançların yüzde 95'i, 20 yıl boyunca vergiden istisna ediliyor. Yurt dışına hizmet veren girişimcilerin vergi istisnasını da yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıyoruz. 'Tek Durak Büro' ve 'Terminal İstanbul' projeleriyle yatırımcı dostu bir ekosistem kurarken, nitelikli personele ücret istisnası da getiriyoruz. Bu adımlarla küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyor, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
