Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi dostluk ve stratejik iş birliğinin, ticaret ve yatırımlarda da güçlü şekilde kendini gösterdiğini söyledi.

Bakan Bolat, forumda ele alınan projelerle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını belirterek, "Ziyaretimiz kapsamında kıymetli mevkidaşım Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Timcho Mucunski ve Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Sayın Besar Durmisi ile birlikte Kuzey Makedonya-Türkiye İş Forumu'nu gerçekleştirdik. Bu organizasyon, ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi ve yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi adına önemli bir adımı teşkil etmektedir. Forumda ele aldığımız projeler, ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere taşırken, karşılıklı yatırımlarla ülkelerimizin kalkınmasına katkı sunacaktır. İki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi yönündeki çalışmaların, ticaretimizi daha kapsamlı bir çerçevede destekleyeceğine inanıyorum. Forumun sonuçlarının, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyeceğine inanıyor, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.