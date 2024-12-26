İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1479
  • EURO
    36,7679
  • ALTIN
    2979.26
  • BIST100
    9949.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat, Kuzey Makedonya-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyeceğine inanıyorum
Ekonomi

Bakan Bolat, Kuzey Makedonya-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyeceğine inanıyorum

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Üsküp'te Kuzey Makedonya-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Forumda ele alınan projelerle ilgili konuşan Bolat, 'İki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi yönündeki çalışmaların, ticaretimizi daha kapsamlı bir çerçevede destekleyeceğine inanıyorum' dedi.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Kuzey Makedonya-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyeceğine inanıyorum
ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi dostluk ve stratejik iş birliğinin, ticaret ve yatırımlarda da güçlü şekilde kendini gösterdiğini söyledi.

Bakan Bolat, forumda ele alınan projelerle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını belirterek, "Ziyaretimiz kapsamında kıymetli mevkidaşım Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Timcho Mucunski ve Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Sayın Besar Durmisi ile birlikte Kuzey Makedonya-Türkiye İş Forumu'nu gerçekleştirdik. Bu organizasyon, ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi ve yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi adına önemli bir adımı teşkil etmektedir. Forumda ele aldığımız projeler, ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere taşırken, karşılıklı yatırımlarla ülkelerimizin kalkınmasına katkı sunacaktır. İki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi yönündeki çalışmaların, ticaretimizi daha kapsamlı bir çerçevede destekleyeceğine inanıyorum. Forumun sonuçlarının, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyeceğine inanıyor, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.