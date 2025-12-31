İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9713
  • EURO
    50,6148
  • ALTIN
    5960.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştık
Ekonomi

Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl üretimi büyüttüklerini, ticareti güçlendirdiklerini, mal ve hizmet ihracatında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştıklarını bildirdi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştık
ABONE OL

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ticarette 2025'i değerlendirerek, yeni yıla ilişkin beklentilerini ifade etti.

2025'in üretenin, ticaret yapanın, emeğiyle ülkeye değer katan herkesin yılı olduğunu vurgulayan Bolat, bu yıl ihracatta rekorlar kırdıklarına dikkati çekti. Bolat, "Üretimi büyüttük, ticareti güçlendirdik, mal ve hizmet ihracatında tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştık. Serbest bölgelerden yüksek teknolojili üretime, ticaret diplomasisinden gümrük güvenliğine kadar her alanda kararlılıkla ilerledik." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iç piyasada ise adil rekabeti sağlamak için 81 ilde sahada olup tüketiciyi koruduklarını, esnafın yanında durduklarını belirtti.

Kaçakçılıkla tavizsiz mücadele ederek kamu zararını önlediklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Ürün güvenliğinde, ticarette ve denetimde devlet ciddiyetini hissettirdik. 2025, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamet üstünde, 'Güçlü Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bir yıl oldu. 2026'da da aynı inançla, aynı azimle, yatırımı büyütmek, istihdamı artırmak, ihracatı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yüce Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı, ticaretin yüzyılı olacaktır."

  • ticaret bakanı
  • ürün geliştirme
  • ihracat rekortmeni

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.