İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bolat- Raimondo görüşmesiyle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
Ekonomi

Bakan Bolat- Raimondo görüşmesiyle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisini tebrik eden ABD'li mevkidaşına, ihracatçı sektörlerin beklentilerini ileterek ABD pazarına girişte çelik, alüminyum, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Bakan Bolat- Raimondo görüşmesiyle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
ABONE OL

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Bolat'ı telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik eden ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Türkiye-ABD ticaret ilişkilerini geliştirmek için yakın işbirliği kurmak istediğini, bu kapsamda ön plana çıkan tüm hususları birlikte görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bolat da tebrik telefonu için teşekkür ederek işbirliğinin geliştirilmesi için bazı temel hususların altını çizdi. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hedefinin yakalanması için çaba gösterildiğini ancak bu noktada ihracatçı sektörlerin beklentileri bulunduğunu aktaran Bolat, bunlar arasında ABD pazarına girişte çelik, alüminyum, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, dijital ekonomi ve yeşil ekonomi başlıklarında ABD ile birlikte çalışmanın mümkün olduğunu, böylece küresel ölçekte gelişen yeni standartlara ve düzenlemelere beraber katkı verilebileceğini ifade etti.

İki bakan, görüşmenin birlikte ele alınabilecek birçok konu başlığı olduğunu gösterdiğini vurguladı ve ileri bir tarihte bir araya gelmeyi umut ettiklerini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.