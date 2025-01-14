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Ekonomi

Bakan Bolat: Slovenya ile işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye önem veriyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon bir araya geldiklerini belirterek, 'Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile 3,1 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz.' ifadesini kullandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 13:36 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Slovenya ile işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye önem veriyoruz
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile 3,1 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması başta olmak üzere farklı alanlarda yakın çalışmaya ve ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • Tanja Fajon

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