Bakan Bolat: Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti

Bolat, Bakanlıkta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini bildiren Bolat, 2024 yılındaki büyümede net mal ve hizmetler ihracatının katkısının 1,1 puan olduğunu söyledi.

Bolat, faiz oranlarındaki gerilemeyle yatırımların daha da hızlanacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin istihdamında da sevindirici gelişmelerin olduğuna dikkati çeken Bolat, "Ocakta işsizlik yüzde 8,4'e geriledi. Bu da 2013'ten bu yana işsizlikte en düşük oranı oluşturmaktadır." diye konuştu.

Bolat, şubatta yıllık enflasyonun yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatarak, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun da son 3 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

ABD yönetiminin Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya yönelik aldığı ilave gümrük vergisi kararına işaret eden Bolat, bu kararların ticaret savaşlarını tetiklediğini, dünya ticareti açısından belirsizliğe neden olduğunu söyledi.

- "TAKVİM ETKİLERİ AYLIK RAKAMLARI ETKİLEYEBİLİYOR"

Bolat, şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat zor bir aydı, kar, don, buz nedeniyle kara yolları kapandı. Önemli olan takvim etkisiydi. Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti, bu yıl 28 günlük şubat ayımız oldu. Şubata 900 milyon dolar eksiyle başladık. Geçen yıl 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde, şubatta 314 milyon dolarlık azalma söz konusu oldu. Şubat 2024, 28 gün olsaydı, ihracatımız 19,9 milyar dolar olacaktı. Biz 1 milyar dolarlık artışla şubat ayında yüzde 5'lik rekor ihracat açıklaması yapacaktık. Bu tür takvim etkileri her dönem olabiliyor. Takvim etkileri aylık rakamları etkileyebiliyor."

Şubat 2024'te avro-dolar paritesinin 1,08, ocakta 1,04 olduğunu aktaran Bolat, bunun da ihracatta 300 milyon dolarlık dezavantajı bulunduğunu belirtti.

Bolat, mal ihracatında son 21 ayın 13'ünde rekorun kırıldığını anımsatarak, "Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 800 milyon dolar artıdayız, yaklaşık 42 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu da yüzde 2,1 artış anlamına geliyor. Yani ihracatımız yılın ilk iki ayında yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

- "ALTIN VE DOĞAL GAZI ÇIKARDIĞIMIZDA DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ AZALDI"

Şubat ayı ithalatının ise 28,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda 1 milyar dolarlık artış var, yani yüzde 3,8'lik artış gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ithalatta yüzde 6'lık artışımız var. Doğal gaz ithalatımız ilk iki ayda 1 milyar 550 milyon dolar arttı çünkü uluslararası doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın ithalatımızda da ilk iki ayda yaklaşık 1 milyar dolar civarında artış var. Altın ve doğal gazı çıkardığımızda dış ticaret açığımızda azalma söz konusu."



Şubat 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde ihracatın 262,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, mal ihracatında da son 1 yılda yüzde 1,5'lik artış sağlandığını bildiren Bolat, "Şubatta yıllıklandırılmış mal ithalatı yüzde 1,2 azalışla 347,6 milyar dolar oldu. Neticede yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 7,9 milyar dolar azalarak 84,9 milyar dolara geriledi. İhracatımızın son bir yılda ithalatı karşılama oranı da yüzde 75,6 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, ocak-şubat döneminde ihracatta en fazla artış ve azalış gösteren sektörlere ilişkin de bilgi verdi.

Mücevher sektörünün bu dönemde 1,2 milyar dolar artışla ihracatta ilk sırada yer aldığına işaret eden Bolat, sektörü 183 milyon dolarla otomotiv, 96 milyon dolarla demir, 88 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi, 43 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Bolat, aynı dönemde ihracatta en fazla azalış gösteren 5 sektörün 181 milyon dolarla makine ve aksamı, 173 milyon dolarla hazır giyim, 154 milyon dolarla kimyevi maddeler, 110 milyon dolarla su ürünleri ve 72 milyon dolarla mobilya olduğunu aktardı.

- "AB'YE İHRACAT YÜZDE 3,9 ARTTI"

İthalatı en fazla azalan sektörün 530 milyon dolarla makine ve aksamları olduğuna işaret eden Bolat, bu sektörü, savunma ve havacılık, çelik, madencilik ürünleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin takip ettiğini söyledi.

Bolat, iki ayda ithalatı en çok artış gösteren sektörün 4,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamuller olduğunu, bu sektörü 1,3 milyar dolarla mücevher 674 milyon dolarla demir, 440 milyon dolarla hububat ve 241 milyon dolarla su ürünlerinin izlediğini belirtti.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatın ocak-şubat döneminde yüzde 3,9 arttığına dikkati çeken Bolat, "Ülkeler bazında Almanya 13,5 milyar dolar yüzde 8,13 payla birinci sırada. Bu ülkeyi sırasıyla, ABD Birleşik Krallık, İtalya ve Irak izliyor. AB'deki yoğun ekonomik durgunluğa rağmen ihracatımızda artış gerçekleşti. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatına yüzde 9,2, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yüzde 13,7'lik ihracat artışımız var. Bunlar sevindirici gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

- İHRACATIN EN ÇOK AZALDIĞI ÜLKE İSRAİL OLDU

Bolat, iki ayda ihracatta en çok artış gösteren ülkelerin sırasıyla, 789 milyon dolar artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 371 milyon dolarla Birleşik Krallık, 208 milyon dolarla Slovenya, 191 milyon dolarla Yunanistan ve 190 milyon dolarla Ürdün olduğunu ifade etti.

İhracatın en çok azaldığı ülkelerin ise 772 milyon dolar azalışla İsrail, 277 milyon dolar azalışla Rusya olduğunu aktaran Bolat, bu ülkeleri sırasıyla 176 milyon dolar azalışla Irak, 159 milyon dolarla Singapur'un izlediğini bildirdi.

Bolat, ithalatta en çok artış gösteren ülkelerin 1,3 milyon dolar yükselişle Çin olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Irak takip etti. Irak'tan petrol ithalatı daha doğrusu transit ticareti de başlayacak. Kerkük-Türkiye Ceyhan'dan petrol boru hattı işlemeye başlayınca petrol ticaretinin de artacağı bekleniyor." dedi.

- "CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZI 30 MİLYAR DOLAR AZALTTIK"

Bolat, hizmet ihracatının geçen yıl 115,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hizmetler ihracatı 2023'te 106,6 milyar dolardı. Hizmetler ihracatında 2025 yılı hedefimiz 121 milyar dolar. Ocak-şubat döneminde hizmetler ihracatımız yüzde 7,1 artış sağladı, 14,3 milyar dolar. Bu da yıllıklandırılmış hizmetler ihracatını 116,2 milyar dolara taşıdı. Hizmetler ihracatında net 62 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Mayıs 2023'te 55,5 milyar dolar olan cari işlemler açığımızı, 2024'te 9,9 milyar dolara düşürmüş olduk. Yani 30 milyar dolar cari işlemler açığımızı azaltmış olduk."

Bolat, Şubat 2025'te yıllıklandırılmış cari işlemler açığı tahmininin, 12 ila 12,5 milyar dolar arasında gerçekleşeceği yönünde olduğuna vurgu yaparak, "Ocak, şubat, mart ayları turizmin zayıf olduğu aylar. Nisan'dan başlayarak turizm ve lojistik gelirleri arttıkça hizmetler ihracatının cari işlemler açığını azaltmaya olumlu katkısı da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.