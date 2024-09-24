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Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ticari ve ekonomik alanda attığı kararlı adımlarla bugün olduğu gibi gelecekte de yatırımcılar ve uluslararası şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

AA24 Eylül 2024 Salı 07:45 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecek
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Bolat, X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Amerikalı şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Ticaret Odası işbirliğiyle organize edilen yuvarlak masa toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de doğrudan yatırım fırsatlarını ve işbirliği olanaklarını anlattığını bildiren Bolat, Türkiye'nin, küresel ticaretin dönüşüm geçirdiği bir süreçte sahip olduğu üretim kabiliyeti, küresel pazarla kurduğu güçlü ağı, iş gücü potansiyeli ve tedarik kanallarıyla bir ihracat üssü olarak öne çıktığını vurguladı.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, dijital ve yeşil dönüşüm sürecindeki yol haritaları ve uyguladıkları yenilikçi politikalarla Türkiye'nin bu potansiyelini yatırımcılar için daha da avantajlı hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Türkiye, ticari ve ekonomik alanda attığı kararlı adımlarla bugün olduğu gibi gelecekte de yatırımcılar ve uluslararası şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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