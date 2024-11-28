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Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye, Ummanlı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle bir araya geldi.

DHA28 Kasım 2024 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye, Ummanlı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umman Sultanı Sayın Haysem bin Tarık'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyareti kapsamında, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle bir araya geldik" dedi.

"ORTAK ÇALIŞMA KONULARINI ELE ALDIK"

Bakan Bolat ayrıca, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın M. Fatih Kacır'ın da iştirak ettiği görüşmemizde, Türkiye-Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri, Umman 2040 Vizyonu kapsamında firmalarımızın katkıları, müteahhitlik hizmetleri, karşılıklı yatırımlar ve serbest bölgeler alanlarındaki ortak çalışma konularını ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, UMMANLI YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNMAKTADIR"

"Türkiye, elverişli yatırım ortamı, 1,2 trilyon dolara ulaşan gayrisafi yurtiçi hasılası, 600 milyar doları aşan mal dış ticareti, 170 milyar dolara ulaşan hizmetler dış ticareti ile Ummanlı yatırımcılar için de önemli fırsatlar sunmaktadır" diyen Bolat "Ticaret Bakanlığımızca belirlenen 'hedef ülkeler' arasında yer alan Umman ile ikili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırmayı, Umman'daki projelerde firmalarımızın daha çok yer alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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