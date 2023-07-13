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  • Bakan Bolat: Türkiye'nin dünya ihracatı içerisindeki payı ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı
Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye'nin dünya ihracatı içerisindeki payı ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye'nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır.' dedi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Bakan Bolat: Türkiye'nin dünya ihracatı içerisindeki payı ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Twitter hesabından şöyle yazdı:

Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye'nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Böylelikle ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı %1,01 seviyesine yükselmiştir.

2022 yılında Dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemizin dünya ihracatı içerisindeki payı %1,02 seviyesine ulaşmıştır.

2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan %1,04 pay almıştır.

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