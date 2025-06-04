Bakan Bolat: Umarız OECD'nin çalışmaları dünya ekonomisi için fayda meydana getirir

Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu OECD'nin, Avrupa'nın yeniden imarı için ABD'nin ve ana Avrupa ülkelerinin öncülüğünde 1948'de kurulan bir işbirliği, koordinasyon ve kalkınma kuruluşu olduğuna işaret etti.

Bugün 38 üyesi olan OECD'nin Genel Sekreterliğinin ve üye ülkelerin daimi temsilcilerinin Paris'te olduğunu belirten Bolat, OECD Genel Merkezi'nde yılda bir defa ticaret, dışişleri, hazine ve maliye bakanlarının davet edildiği ortak bir Bakanlar Konseyi Toplantısı yapıldığını aktardı.

Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında katıldığı bir oturumda uluslararası ekonomik sistemin karşı karşıya olduğu sınamalar ve çok taraflı uluslararası ticaret sisteminin karşı karşıya olduğu risklerin tartışıldığını kaydetti.

Bununla ilgili OECD ülkelerinin üzerinde mutabık kaldıkları konularda bir bildiri yayınlandığını dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Bu toplantıda tabii ana husus, özellikle ülkelerin gerek sübvansiyonları yoluyla dış ticarette başka ülkelere zarar veren politikaları, gerekse de çok taraflı sistemden iki taraflı anlaşmalara dönen uygulamalardan kaynaklanan çok taraflı sistemin ve ticaretin serbestleşmesi sürecinin geriye gitmesi. Bunların sonucunda da uluslararası doğrudan yatırımların başka ülkelere azalması ve dünyada ekonomik refah ve halkların satın alma gücü konusunda giderek artan kaygılar, ekonomik büyümenin yavaşlaması, dünya ticaretindeki artışın yavaşlaması gibi hususlar."

Bolat, oturumda yaptığı konuşmada çok taraflı ticaret sistemi kurallarının mutlaka korunması ve bazı ülkelerin sübvansiyonlara başvurarak dünya ticaretinde rekabet gücü kazanma çabalarının engellenmesi gerektiğini ortaya koyduklarını vurguladı.

Konuşmasında OECD ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) arasındaki karşılıklı etkileşim ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans sistemine erişiminin artırılması gibi önerileri de dile getirdiklerini aktaran Bolat, şunları söyledi:

"Aslında bu öneriler de birçok üye ülke temsilcileri tarafından da zaten kabul edilip destekleniyor. Ama buradaki eksik olan şey; aslında doğruları çok ülkeler seslendiriyorlar ama birçokları yanlışları uygulamakta ısrar ediyorlar."

Bolat, önemli bir kuruluş olan OECD nezdinde dünya ekonomisi ve dünya ticaret sistemindeki kaygılar ve olumsuz hususlar konusunda beyin jimnastiği yapıldığına, fikirler ve öneriler oluşturulduğuna işaret ederek, "(OECD) Bunun IMF'de (Uluslararası Para Fonu), Dünya Bankası'nda, Dünya Ticaret Örgütü'nde tartışılarak kabul edilmesi sürecini işletiyor." dedi.

- "UMARIZ OECD'NİN BU ÇALIŞMALARI DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN FAYDA MEYDANA GETİRİR"

Bakan Bolat, "Umarız bu seneki toplantılar dünya ekonomisinde ve dünya ticaretindeki son kaygı verici gelişmeler, artan korumacılık ve ticaret savaşları karşısında üye ülkelerin çoğunluğunun uyanışına vesile olur ve çok taraflı ortak kararların alındığı şeffaf uygulamalarla dünya ticareti ve dünya ekonomisinin yeniden yükselişe ulaşması için bir vesile olur." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme çağında ve yeşil ekonominin giderek dünyada güçlendiği bir çağda birçok ülkenin yatırıma ve bu alanlarda uygulamaları benimsemeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Bolat, "Bu görüşlerimizi biz OECD'de Türkiye'miz, hükümetimiz adına ortaya koyduk. Umarız OECD'nin bu çalışmaları dünya ekonomisi için fayda meydana getirir." şeklinde konuştu.