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Ekonomi

Bakan Bolat, UND Başkanı Aras'ı kabul etti! Zirve sonrası açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras'ı kabulünde, gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduklarını belirtti.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Bakan Bolat, UND Başkanı Aras'ı kabul etti! Zirve sonrası açıklama
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Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, nakliye sektörünün mevcut durumu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Bolat, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

  • Ömer Bolat
  • Şerafettin Aras
  • Uluslararası Nakliyeciler Derneği

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